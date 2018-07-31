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قائد الحرس الثوري الإيراني: لسنا كوريا الشمالية لنقبل دعوة ترامب

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قائد الحرس الثوري الإيراني: لسنا كوريا الشمالية لنقبل دعوة ترامب
Reuters
قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري
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أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن إيران "ليست كوريا الشمالية" ولن تقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع طهران.

وقال جعفري في بيان له: "يا سيد ترامب! إيران ليست كوريا الشمالية لتقبل دعوتك للاجتماع".

وأضاف أن أي لقاء بين مسؤولين إيرانيين والولايات المتحدة لن يحدث، مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني لن يسمح لمسؤوليه باللقاء أو التفاوض مع الشيطان الأكبر". وأشار إلى أنه "حتى الرؤساء الذين سيكونون بعدك لن يرون ذلك اليوم (أي يوم التفاوض مع إيران)".

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وأكد أن إيران لن ترضخ للتهديدات الأمريكية وستصمد أمام العقوبات.

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين قد أعلنوا في وقت سابق عن رفض طهران عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض. واشترطت طهران عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي للدخول في أي مفاوضات مع واشنطن.

المصدر: وكالات

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