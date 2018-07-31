مقتل ثلاثة صحفيين يعتقد أنهم روس في جمهورية إفريقيا الوسطى

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن ثلاثة صحفيين يعتقد أنهم روس قتلوا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية ودينية محلية تأكيدها "مقتل ثلاثة روس يحملون بطاقات صحفية".

وأوضح أحد المحققين للوكالة أن جثث الضحايا عثر عليها في الطريق على بعد 23 كلم عن مدينة سيبوت، ويعتقد أنهم قتلوا بمهاجم مجهول.

من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث إلى وكالة "إنترفاكس"، أن السلطات الروسية تسلمت من حكومة الجمهورية الإفريقية معلومات بخصوص مقتل ثلاثة صحفيين يعتقد أنهم روس، مضيفة أن السفارة الروسية في تلك البلاد تعمل على اتصال مستمر مع أجهزة الأمن المحلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وأشارت السفارة إلى أن اثنين من الضحايا كانا متعاقدين مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، لكنه لم يُعثر في جعبتيهما على وثائق سوى بطاقات صحفية، ولذلك لا تستطيع السفارة الآن تأكيد ما إذا كانا مواطنين روسيين في الواقع.

من جانبها، نفت "إزفيستيا" وجود صحفيين متعاقدين معها في الجمهورية بالآونة الأخيرة، مؤكدة أن جميع صحفييها يعملون بشكل طبيعي ولم ترد معلومات عن أي حوادث وقعت لهم.

هذا وونقلت "إنترفاكس" عن مصدر في شرطة جمهورية إفريقيا الوسطى قوله إن الحادث، حسب المعطيات الأولية، كان جريمة ارتكبت بهدف السرقة، مضيفا أن جثث الضحايا نقلت إلى العاصمة بانغي.

المصدر: وكالات