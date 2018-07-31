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قتلى بانفجار سيارة مفخخة في الفلبين وأصابع الاتهام تشير إلى "أبو سياف"

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قتلى بانفجار سيارة مفخخة في الفلبين وأصابع الاتهام تشير إلى
RT
أرشيف
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أسفر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش عسكرية في مدينة باسيلان جنوبي الفلبين عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم جندي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر أمنية أن جنديا و5 متشددين و4 مدنيين، بينهم أم وطفل، قتلوا بالانفجار، وأصيب عدد آخر.

وقال حاكم مدينة باسيلان، جيم ساليمان، إنه تلقى تقارير تفيد بمسؤولية حركة "أبو سياف" المتطرفة عن الحادث.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم إلى السائق.

وتعد جزيرة باسيلان معقل جماعة "أبو سياف"، التي تشتهر بالخطف وقطع الطرق، وكانت مقر "الأمير" السابق لتنظيم "داعش" في جنوب شرق آسيا والذي قتل العام الماضي.

المصدر: رويترز

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