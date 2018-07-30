أول انتخابات رئاسية في زيمبابوي بعد استقالة موغابي

تجري اليوم الاثنين في زيمبابوي أول انتخابات رئاسية منذ استقالة رئيس البلاد السابق روبرت موغابي في نوفمبر العام الماضي.

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وكتب موقع "News24" الإخباري أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة 7:00 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي. وأضاف أن طوابير من الناخبين الراغبين في المشاركة في الانتخابات تشكلت قرب مداخل عدد من مراكز الاقتراع، وخاصة في بلدتي مباري وكوفادزانا الواقعتين في ضواحي عاصمة زيمبابوي هراري.

واستقال الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي (93 عاما) من منصبه نهاية نوفمبر عام 2017 بضغط من جانب جيش البلاد وقيادة حزب ZANU-PF الحاكم. أما وظائف رئيس البلاد فيقوم بها حاليا إيمرسون منانغاغوا، نائب الرئيس السابق، الذي اقترح الحزب الحاكم ترشيحه لمنصب الرئيس في الانتخابات الحالية.

المصدر: نوفوستي