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لحظة استهداف رئيس زيمبابوي خلال إلقائه كلمة

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لحظة استهداف رئيس زيمبابوي خلال إلقائه كلمة
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هز انفجار ملعبا في زيمبابوي ألقى فيه رئيس البلاد إيمرسون منانغاغوا كلمة، دون أي يصاب بأذى.

وتداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو للحظة الانفجار خلال تحية الرئيس لمناصريه.

المصدر: وكالات

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