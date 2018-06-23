لحظة استهداف رئيس زيمبابوي خلال إلقائه كلمة
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هز انفجار ملعبا في زيمبابوي ألقى فيه رئيس البلاد إيمرسون منانغاغوا كلمة، دون أي يصاب بأذى.
وتداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو للحظة الانفجار خلال تحية الرئيس لمناصريه.
As captured in Zimbabwe today .. at a rally addressed by the president pic.twitter.com/xW0EKOT42J— Sure Kamhunga (@sure_kamhunga) June 23, 2018
BREAKING: Bomb goes off in assassination attempt on the President of Zimbabwe.— BNL NEWS (@BreakingNLive) June 23, 2018
Developing... pic.twitter.com/V7AvereYQI
المصدر: وكالات
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