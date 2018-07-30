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مقتل 23 شخصا جراء انهيار طيني في ميانمار

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مقتل 23 شخصا جراء انهيار طيني في ميانمار
Reuters
ميانمار
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قتل 23 شخصا على الأقل وفقد 4 آخرون جراء انهيارات طينية وقعت الأسبوع الماضي شمال ميانمار.

وأفادت وكالة شينخوا بأن 27 شخصا على الأقل كانوا في قائمة المفقودين بعد وقوع انهيارات طينية أثارتها انفجارات بمنجم في منطقة تعدين شمال ميانمار.

وأضافت أن جدارا يبلغ ارتفاعه 90 مترا لمنجم غير مستخدم لاستخراج اليشم تابع لشركة "Ayeyar Yadanar Company" ويقع بولاية كاتشين، انهار الثلاثاء الماضي.

وأفادت الوكالة بأنه تم أمس الأحد العثور على 23 جثة، مضيفة أن هوية اثنين منها لم تحدد بعد وأن عملية البحث عن 4 مفقودين آخرين لا تزال مستمرة.

المصدر: نوفوستي

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