ترامب يهدد بحل الحكومة الأمريكية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضطر إلى حل الحكومة في حال فشل الكونغرس في التصويت على مشروع قانون جمهوري خاص بحماية الحدود.

وقال ترامب عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "سوف اضطر إلى "وقف عمل" الحكومة إذا لم يصادق الديمقراطيون على أمن الحدود، بما في ذلك بناء الجدار الفاصل" (عند الحدود مع المكسيك).

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة التراجع عن "اليانصيب" وسياسة "اضبط وافرج" بحق المهاجرين بغية الوصول إلى نظام هجرة يستند إلى الجدارة، مضيفا: "نحتاج إلى أن يصل الناس العظماء إلى بلادنا".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر ترامب في تغريدة أخرى من عواقب تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى داخل البلاد، بغض النظر عما إذا كان لديهم أطفال أو لا، داعيا الكونغرس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح "قوانين الهجرة الأسوأ والأكثر حماقة في العالم".

Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not - and many are just using children for their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote “R” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وفي تغريدة ثالثة هاجم ترامب مرة أخرى الديمقراطيين الراغبين في "الحدود المفتوحة" دون الاهتمام بأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الجريمة في البلاد، حسب قوله.

Democrats, who want Open Borders and care little about Crime, are incompetent, but they have the Fake News Media almost totally on their side! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

وتصدرت مسألة الهجرة غير الشرعية الأجندة الأمريكية الداخلية في الأشهر الماضية، لا سيما في ظل انتهاج السلطات سياسة "عدم التسامح" التي تقضي على وجه الخصوص بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم.

وتعرض البيت الأبيض في هذا السياق لموجة انتقادات داخل البلاد وخارجها، ما جعل ترامب يوقع على مرسوم يمنع فصل الأطفال.

في غضون ذلك، يستعد النواب الجمهوريون لتقديم مشروعهم في الكونغرس بهدف إيجاد حل بعيد الأمد للمشكلة.

المصدر: صفحة دونالد ترامب في الكونغرس