صربيا.. اغتيال المستشار الحقوقي السابق لآخر رؤساء يوغوسلافيا

أكدت الشرطة الصربية أن أحد المستشارين القانونيين لرئيس يوغوسلافيا السابق سلوبودان ميلوشيفيتش أثناء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب اغتيل مساء السبت في العاصمة بلغراد.

وذكرت الشرطة أن المحامي البارز دراغوسلاف أونيانوفيتش (56 عاما) قُتل أمام منزله، وأصيب ابنه البالغ من العمر 26 عاما في الذراع، ولا يزال البحث مستمرا عن منفذ عملية الاغتيال.

وأشارت الصحف الصربية إلى أن قضية ميلوشيفيتش لم تكن المحاكمة المدوية الوحيدة في سيرة حياة المحامي أونيانوفيتش، كما كان أيضا من المدافعين عن أحد زعماء المافيا في صربيا والجبل الأسود، لوكا بويوفيتش، الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن 18 عاما في إسبانيا لحيازته أسلحة.

والشرطة الصربية لا تربط اغتيال المحامي أونيانوفيتش بدوره في محاكمتي ميلوشيفيتش وبويوفيتش، لكن صحيفة "فيسيرنيي نوفوستي" ذكّرت بأن المحامي السابق الآخر، فلاديمير وريليتش، كان قد اغتيل في ديسمبر 2015 في بلغراد، وهو كان من بين أعضاء هيئة الدفاع عن أحد أعضاء عصابة متحاربة مع عصابة بويوفيتش.

وكان أونيانوفيتش من أعضاء فريق المستشارين القانونيين لرئيس يوغوسلافيا السابق الراحل، سلوبودان ميلوشيفيتش، الذين كانوا يساعدونه فى إعداد الدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الدولية.

وتوفي ميلوشيفيتش بالسجن في 14 مارس 2016، قبل إصدار الحكم في قضيته.

المصدر: أ ف ب