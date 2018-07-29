 
مباشر
عاجل
عهد التميمي: نجحت في مواصلة واستكمال دراستي داخل السجن رغم الضغوط الإسرائيلية

صربيا.. اغتيال المستشار الحقوقي السابق لآخر رؤساء يوغوسلافيا

أخبار العالم

صربيا.. اغتيال المستشار الحقوقي السابق لآخر رؤساء يوغوسلافيا
Paul Vreeker/Reuters
دراغوسلاف أونيانوفيتش أثناء محاكمة ميلوشيفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkuu

أكدت الشرطة الصربية أن أحد المستشارين القانونيين لرئيس يوغوسلافيا السابق سلوبودان ميلوشيفيتش أثناء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب اغتيل مساء السبت في العاصمة بلغراد.

وذكرت الشرطة أن المحامي البارز دراغوسلاف أونيانوفيتش (56 عاما) قُتل أمام منزله، وأصيب ابنه البالغ من العمر 26 عاما في الذراع، ولا يزال البحث مستمرا عن منفذ عملية الاغتيال.

وأشارت الصحف الصربية إلى أن قضية ميلوشيفيتش لم تكن المحاكمة المدوية الوحيدة في سيرة حياة المحامي أونيانوفيتش، كما كان أيضا من المدافعين عن أحد زعماء المافيا في صربيا والجبل الأسود، لوكا بويوفيتش، الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن 18 عاما في إسبانيا لحيازته أسلحة.

والشرطة الصربية لا تربط اغتيال المحامي أونيانوفيتش بدوره في محاكمتي ميلوشيفيتش وبويوفيتش، لكن صحيفة "فيسيرنيي نوفوستي" ذكّرت بأن المحامي السابق الآخر، فلاديمير وريليتش، كان قد اغتيل في ديسمبر 2015 في بلغراد، وهو كان من بين أعضاء هيئة الدفاع عن أحد أعضاء عصابة متحاربة مع عصابة بويوفيتش.

وكان أونيانوفيتش من أعضاء فريق المستشارين القانونيين لرئيس يوغوسلافيا السابق الراحل، سلوبودان ميلوشيفيتش، الذين كانوا يساعدونه فى إعداد الدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الدولية.

وتوفي ميلوشيفيتش بالسجن في 14 مارس 2016، قبل إصدار الحكم في قضيته.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مؤتمر صحفي لعهد التميمي بعد خروجها من السجن بإسرائيل