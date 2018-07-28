وصول 19 ألف حاج إيراني إلى الديار المقدسة

أفادت مصادر رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن 19 ألف حاج إيراني وصلوا إلى الديار المقدسة على متن 72 رحلة حتى الآن.

وقال مدير العلاقات العامة في منظمة الملاحة الجوية الإيرانية رضا جعفر زادة، إنه ومنذ بدء إيفاد الحجاج الإيرانيين وإلى حدود يوم الجمعة 27 يوليو بلغ إجمالي رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية 48 رحلة فيما بلغت رحلات الخطوط الجوية السعودية 24.

وأضاف رضا جعفر زادة أن الناقلتان الرسميتان نقلتا 19 ألف حاج إلى الديار المقدسة.

وأعلن وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن، في الـ19 من يوليو 2018 عن بدء وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، مؤكدا أنهم يعاملون كغيرهم من حجيج الدول الأخرى بلا تمييز.

وقال بنتن خلال مقابلة مع قناة الإخبارية "السعودية" إن حجاج إيران يعاملون مثل أي حجاج آخرين بدأوا بالوصول بعد إنهاء اتفاقياتهم مع هيئة الطيران المدني وتوقيعهم وشرائهم للخدمات والحزم التي يحتاجونها.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية أرسلت 160 حاوية من الأدوية والمعدات الطبية تزن 50 طنا إلى السعودية لتوفير الرعاية الصحية للحجاج الإيرانيين.

المصدر: وكالات