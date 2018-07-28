بومبيو يبحث مع جاويش أوغلو مصير القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي مايو بومبيو بحث اليوم هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو قضية القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة أندرو برانسون.

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وأكدت الخارجية الأمريكية أن المكالمة تناولت مصير القس المحتجز، وهي القضية التي سببت ببروز التوتر بين واشنطن وأنقرة في الأسابيع الماضية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت أن عميدي دبلوماسية البلدين اتفقا على مواصلة الحوار لحل هذه المشكلة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية إعلانهم عن إجراء اتصال هاتفي بين الوزيرين، وذلك لثاني مرة خلال ثلاثة أيام، دون شرح تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات قاسية على أنقرة ما لم تفرج عن القس المقيم في تركيا منذ أكثر من عشرين عاما والذي احتجز في 9 ديسمبر 2016 بتهم التجسس والإرهاب.

وفرض القضاء التركي على القس الخميس الماضي الإقامة الجبرية عوضا عن الحبس.

المصدر: وكالات