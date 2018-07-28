قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مركز طبي في جلال آباد الأفغانية

أكدت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون اليوم جراء اقتحام مسلحين مدرسة للقابلات في مدينة جلال آباد، مركز محافظة ننغرهار شرق البلاد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حاكم ننغرهار، عطاء الله خوجياني، في تصريح للصحفيين، أن أحد المهاجمين فجّر نفسه بحزام ناسف، بينما استمر تبادل لإطلاق النار مع الآخر عدة ساعات قبل تصفيته.

وأشار المسؤول إلى أن الضحايا هم سائق وحارسان، مضيفا أن 63 مدنيا كانوا في المدرسة، معظمهم من النساء، نجوا من الهجوم.

#Jalalabad – Plumes of smoke rise from the area where the MoPH’s midwife training center is located, while ambulances wait in the area as the attack continues. Casualties are feared but no details have been released #Afghanistanpic.twitter.com/PXnNa9Nadb — TOLOnews (@TOLOnews) ٢٨ يوليو ٢٠١٨

وكانت وسائل الإعلام المحلية تتحدث خلال الساعات الماضية عن سماع دوي انفجارات وإطلاق رصاص في المنطقة وارتفاع أعمدة من الدخان فوقها.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وهذا ليس أول اعتداء خلال الآونة الأخيرة، وتبنى الهجمات السابقة تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: رويترز