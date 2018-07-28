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قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مركز طبي في جلال آباد الأفغانية

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قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مركز طبي في جلال آباد الأفغانية
Reuters Omar Sobhani
صورة أرشيفية
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أكدت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون اليوم جراء اقتحام مسلحين مدرسة للقابلات في مدينة جلال آباد، مركز محافظة ننغرهار شرق البلاد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حاكم ننغرهار، عطاء الله خوجياني، في تصريح للصحفيين، أن أحد المهاجمين فجّر نفسه بحزام ناسف، بينما استمر تبادل لإطلاق النار مع الآخر عدة ساعات قبل تصفيته.

وأشار المسؤول إلى أن الضحايا هم سائق وحارسان، مضيفا أن 63 مدنيا كانوا في المدرسة، معظمهم من النساء، نجوا من الهجوم.

وكانت وسائل الإعلام المحلية تتحدث خلال الساعات الماضية عن سماع دوي انفجارات وإطلاق رصاص في المنطقة وارتفاع أعمدة من الدخان فوقها.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وهذا ليس أول اعتداء خلال الآونة الأخيرة، وتبنى الهجمات السابقة تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: رويترز

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