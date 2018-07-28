انفجارات وإطلاق رصاص وسط جلال آباد الأفغانية

أكدت وسائل إعلام سماع دوي انفجارات وإطلاق رصاص وسط مدينة جلال آباد، مركز محافظة ننغرهار شرق أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم حاكم ننغرهار، عطاء الله خوغياني، أن الانفجارات هزت منطقة الشرطة الثالثة في المدينة، لكن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد.

من جانبها، أفادت قناة "تولو نيوز"، نقلا عن مسؤولين محليين، بأن مسلحين شنوا هجوما كبيرا على مدرسة للقابلات تابعة لوزارة الصحة، مضيفة أن أعمدة دخان تتصاعد فوق المنطقة، بينما تنتظر سيارات الإسعاف في ضواحيها.

#Jalalabad – Plumes of smoke rise from the area where the MoPH’s midwife training center is located, while ambulances wait in the area as the attack continues. Casualties are feared but no details have been released #Afghanistanpic.twitter.com/PXnNa9Nadb — TOLOnews (@TOLOnews) ٢٨ يوليو ٢٠١٨

ولم تصدر حتى الآن تقارير مؤكدة عن سقوط قتلى جراء الحادث، لكن القناة الأفغانية أشارت أن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى وثم مخاوف من سقوط ضحايا.

المصدر: تولو نيوز