// 26.06.2018 по тикету 15478
ماتيس يدرس إمكانية لقاء شويغو
Sputnik / AFP
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أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه يدرس إمكانية إجراء مفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في أول لقاء من نوعه منذ سنوات.
وقال ماتيس للصحفيين في البنتاغون اليوم: "أنظر في إمكانية اللقاء بنظيري الروسي، لكن القرار بهذا الشأن لم يحسم بعد.
وأجري آخر اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي في 2015، قبل أن تشهد العلاقات بين الدولتين تصعيدا ملحوظا في حدة التوتر.
المصدر: رويترز
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