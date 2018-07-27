ماتيس يدرس إمكانية لقاء شويغو

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه يدرس إمكانية إجراء مفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في أول لقاء من نوعه منذ سنوات.

وقال ماتيس للصحفيين في البنتاغون اليوم: "أنظر في إمكانية اللقاء بنظيري الروسي، لكن القرار بهذا الشأن لم يحسم بعد.

وأجري آخر اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي في 2015، قبل أن تشهد العلاقات بين الدولتين تصعيدا ملحوظا في حدة التوتر.

المصدر: رويترز