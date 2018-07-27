 
مباشر

ماتيس يدرس إمكانية لقاء شويغو

أخبار العالم

ماتيس يدرس إمكانية لقاء شويغو
Sputnik / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kknj

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه يدرس إمكانية إجراء مفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في أول لقاء من نوعه منذ سنوات.

وقال ماتيس للصحفيين في البنتاغون اليوم: "أنظر في إمكانية اللقاء بنظيري الروسي، لكن القرار بهذا الشأن لم يحسم بعد.

وأجري آخر اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي في 2015، قبل أن تشهد العلاقات بين الدولتين تصعيدا ملحوظا في حدة التوتر.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأسد وعقيلته يستقبلان وفدا من ذوي عسكريين روس قضوا في سوريا