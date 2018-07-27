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بوتين: دول "بريكس" تقيم إيجابيا المبادرة الإنسانية الروسية حول سوريا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول "بريكس" قيمت إيجابيا المبادرة الإنسانية الروسية حول سوريا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في أعقاب أعمال قمة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، ردا على سؤال حول سوريا، إن "الزملاء اتخذوا موقفا إيجابيا من مقترحنا، في أن يشاركوا بمزيد من النشاط في العمليات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري".

يتبع..

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