رئيس الإكوادور: نبحث مصير أسانج مع الحكومة البريطانية

أكد رئيس الإكوادور لينين مورينو أن بلاده أجرت مشاورات مع الحكومة البريطانية بخصوص قضية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج الذي لجأ إلى سفارة الإكوادور بلندن.

وذكر مورينو، أثناء فعالية نظمت اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، أنه يجب على أسانج في نهاية المطاف مغادرة سفارة الإكوادور في لندن التي يحظى بلجوء سياسي فيها منذ يونيو عام 2012.

يتبع..