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ترامب يريد أن يأخذ إيران "على حين غرة"!

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ترامب يريد أن يأخذ إيران
Reuters
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي الكشف مسبقا عن التدابير التي يخطط لاتخاذها ضد إيران.

وقال هوغان غيدلي، المتحدث باسم البيت الأبيض في هذا الصدد: "الرئيس أوضح بجلاء الموقف الذي يتخذه فيما يتعلق بإيران وأنشطتها، خاصة جهودها في تطوير أسلحة نووية.. الصفقة لم تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية".

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وكشف غيدلي أن ترامب لا ينوي "استباق الأمور"  بخصوص أي خيارات يجري النظر فيها ضد إيران، مشددا على أن واشنطن "ستواصل ممارسة الضغط على طهران بهدف تغيير سلوكها ولمنعها من امتلاك أسلحة نووية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، ووعد ليس فقط باستئناف العقوبات القديمة ضدها، بل وفرض عقوبات جديدة.

وفيما ستتم إعادة العمل بأول قسم من العقوبات القديمة ضد إيران في السادس من أغسطس المقبل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن واشنطن مستعدة لإبرام اتفاقية بديلة جديدة مع إيران، إلا أنها وضعت مسبقا شروطا تعجيزية.

المصدر: تاس

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