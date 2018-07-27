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أثينا: حرائق اليونان مفتعلة ولدينا الدليل

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أثينا: حرائق اليونان مفتعلة ولدينا الدليل
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أعلن مساعد الوزير اليوناني المكلف بحماية المواطنين نيكوس توسكاس أن "أعمالا إجرامية" هي التي تسببت في اندلاع الحرائق في شرق أثينا.

وقال توسكاس الخميس خلال مؤتمر صحافي مع المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس ومسؤولي الشرطة والإطفاء: بالنسبة إلى الحريق الذي بدأ في جبل بنديلي ثم انتشر ليصل إلى مدينة ماتي حيث تم العثور على غالبية القتلى الـ82 فإننا نطرح الكثير من الأسئلة، ولا أخفي عليكم أن هناك عنصرا جديا قادنا إلى فتح تحقيق".

أما في ما يتعلق بالحريق في منطقة كينيتا بغرب أثينا، الذي كان قد اندلع قبل ساعات من حريق بنديلي  فأشار مساعد الوزير إلى أن هناك أيضا "عناصر جدية وآثارا" تدفع إلى الاعتقاد بأن "الحريق متعمد".

وأضاف "هناك شهادات، ولكنني لا أستطيع قول المزيد في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن الحكومة أحالت كل هذه العناصر على القضاء.

المصدر: وكالات

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