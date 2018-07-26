إصابة ثلاثة مستوطنين إسرائيليين بعملية طعن بمستوطنة آدام ومقتل منفذها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء عملية طعن في مستوطنة آدام بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن "الإرهابي" الذي نفذها "تم التعامل معه".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حالة أحد المصابين حرجة، بعد أن تناقلت مصادر إعلامية وطبية سابقا أن أحد الجرحة الثلاثة، وهو رجل في الخمسين من عمره، توفي متأثرا بجراحه في مستشفة هداسا بالقدس.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أنه سيتم تعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية بقوات إضافية، مع اتخاذ إجراءات ميدانية في المنطقة التي خرج منها المنفذ.

من جانبه، أوردت السلطات الإسرائيلية أن المصاب الثاني، وهو رجل في الثلاثين من عمره، في حالة متوسطة ، أما الثالث فجروحه طفيفة.

معا

Moments ago, a terrorist carried out a stabbing attack in the community of Adam, north of Jerusalem. There are three injured civilians at the scene. The terrorist was neutralized. More details to follow — IDF (@IDFSpokesperson) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

من جهتها، قالت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء إن الفتى الفلسطيني القتيل هو أحمد طارق دار يوسف أبو عيوش (17 عاما) من قرية كوبر شمال رام الله.

وقالت مصادر عبرية إن المنفذ دخل إلى المستوطنة ونفذ عملية الطعن داخل منزل وتم إطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله.

وكالات