الأمم المتحدة تواجه أزمة تمويل غير مسبوقة منذ سنين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أن المنظمة العالمية تمر بوضع حرج فيما يتعلق بتمويلها.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أثناء موجز صحفي، أن غوتيريش أبلغ موظفي المنظمة اليوم بقلقه من الوضع المالي الصعب الذي تشهده المنظمة.

وأوضح دوجاريك أن سبب الأزمة يكمن في أن بعض الدول الأعضاء لم تسهم بعد حصتها في تمويل المنظمة، مشيرا إلى أن دخل الأمم المتحدة في المرحلة الحالية من العام الجاري أسوأ مما كان في أي وقت مضى.

ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى تحقيق مسؤولياتها في مجال تمويل المنظمة بالموعد المحدد وبالحجم الكامل، مؤكدا أن قيادة المنظمة تدرس سبل تقليص النفقات غير المرتبطة بتكاليف الموظفين.

وكانت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة الدولية، قد قطعت بشكل ملحوظ في وقت سابق من العام الجاري مساعداتها عن بعض المؤسسات الأممية، بالدرجة الأولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

المصدر: تاس