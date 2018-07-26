بوتين: علاقاتنا مع تركيا تتطور في عدة مجالات بينها تسوية الأزمة السورية

أكد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، اليوم أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في عدة مجالات، بما في ذلك تسوية الأزمة السورية.

وأثناء لقاء جمعه مع أردوغان على هامش القمة العاشرة لدول مجموعة "بريكس" في عاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبورغ، قال بوتين: "علاقاتنا الثنائية تتطور بشكل مطرد، وهو أمر يتجلى سواء في مجال تجاوز الأزمات، وأقصد الأزمة السورية، أو المجال الاقتصادي. وتنجز مشاريعنا الكبيرة كلها وفق المخطط لها".

"حسد البعض"

من جهته، ذكر الرئيس التركي، قبيل انطلاق لقائه مع نظيره الروسي، أن "أشكال التضامن بين تركيا وروسيا تثير حسد البعض".

كما أشار أردوغان إلى أن العلاقات الثنائية تتطور بنجاح في جميع المجالات، من بينها التعاون العسكري والتجارة والثقافة والسياحة.

وأعرب الرئيس التركي عن قناعته بأن الخطط لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين سيتم إنجازها، أما تدفق السياح من روسيا إلى تركيا فسيشهد نموا ملحوظا.

المصدر: وكالات