تركيا ردا على ترامب: لن نتسامح مع التهديدات

انتقدت الحكومة التركية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "عقوبات ملموسة" على أنقرة ما لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون.

وشدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" على أن تركيا لن تتسامح مع التهديدات ولن تخضع لإملاءات من أي طرف كان، مضيفا أن سيادة القانون تطال الجميع دون استثناء.

Noone dictates Turkey. We will never tolerate threats from anybody. Rule of law is for everyone; no exception. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تعليقا على تصريحات ترامب، بأنه لا يمكن القبول بالخطاب التهديدي الموجه ضد أنقرة، مضيفا أنه على واشنطن الإدراك أنها لن تحقق الأهداف المنشودة عن طريق الوعيد.

وأشار قالن إلى ضرورة أن تراجع الولايات المتحدة نهجها وتتخذ موقفا بناء لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بمصالحها وعلاقاتها مع تركيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من توجيه ترامب عبر "تويتر" طلبا إلى أنقرة، حليفة الولايات المتحدة داخل الناتو، بالإفراج فورا عن برانسون الذي يواجه تهم التجسس والإرهاب.

إقرأ المزيد

وفرض القضاء التركي على القس المحتجز أمس الإقامة الجبرية عوضا عن الحبس، وذلك بعد اعتقاله في ديسمبر 2016 بتهم "التجسس والتواطؤ" لصالح الداعية التركي المعارض فتح الله غولن و"حزب العمال الكردستاني"

المصدر: وكالات