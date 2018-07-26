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القمة العاشرة لبريكس تنطلق في جوهانسبرغ

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القمة العاشرة لبريكس تنطلق في جوهانسبرغ
Reuters Mike Hutchings
جوهانسبرغ، جمهورية جنوب افريقيا
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تنطق اليوم الخميس في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا القمة الـ10 لبلدان مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا).

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ويشارك في أعمال القمة التي ستستمر 3 أيام، بالإضافة إلى زعماء الدول الـ5 الأعضاء في المجموعة، رؤساء كل من ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا.

ويضم جدول أعمال القمة لقاء منفصلا بين زعماء مجموعة بريكس ورؤساء الدول التي دعيت للمشاركة في أعمالها.

كما يخطط أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء قمة جوهانسبرغ لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

المصدر: نوفوستي

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