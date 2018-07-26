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واشنطن تعرقل المبادرة الروسية الجديدة حول التسوية في الشرق الأوسط

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واشنطن تعرقل المبادرة الروسية الجديدة حول التسوية في الشرق الأوسط
Reuters
مجلس الأمن الدولي، أرشيف
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قاطعت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة الروسية الأخيرة في مجلس الأمن الدولي حول تأكيد المبادئ الدولية المعترف بها للتسوية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: "لسوء الحظ فإن الوفد الأمريكي قدم تعديلات على المبادرة الروسية تلغي كل الإشارات إلى القاعدة الدولية المنسقة للتسوية والأحكام الهامة الأخرى".

وأضاف المصدر أن الدبلوماسيين الروس اضطروا لوقف عملهم على هذا المشروع بسبب الموقف الأمريكي.

وقدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي مبادرة حول صياغة وثيقة تؤكد أنه لا يوجد هناك أي بديل للقاعدة الدولية المعترف بها لتسوية الوضع في الشرق الأوسط وتسوية المسائل الأخرى الخاصة بالمنطقة.

وفي 2 يونيو الماضي لم يؤيد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي اقترحت فيه واشنطن إدانة أعمال حركة حماس الفلسطينية نحو إسرائيل.

المصدر: RT

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