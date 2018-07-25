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حكومة جنوب السودان توقع اتفاق سلام أوليا مع المعارضة

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حكومة جنوب السودان توقع اتفاق سلام أوليا مع المعارضة
AFP
سلفا كير (يسار) ريك مشار (يمين)
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أفادت مصادر بتوقيع حكومة جنوب السودان مع جماعة التمرد الرئيسية في البلاد، اتفاقا أوليا للسلام في العاصمة السودانية الخرطوم، سعيا لإنهاء سنوات من الصراع في جنوب السودان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إنه على عكس ذلك، فقد امتنعت جماعات المعارضة الصغيرة عن التوقيع على الاتفاق.

وأشارت إلى أن ريك مشار نائب الرئيس السابق تواجد خلال توقيع الاتفاق الذي ينص على عودته إلى منصبه القديم.

وتم توقيع الاتفاق من قبل ممثلين عن الحكومة وجماعة مشار، في مجمع أمني في الخرطوم.

المصدر: رويترز

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