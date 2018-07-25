بلغاريا تحذر اليونان وتركيا من فيضان نهرين

حذرت بلغاريا جارتيها الجنوبيتين اليونان وتركيا من فيضانات، إذ من المتوقع أن تسفر أمطار غزيرة عن فيضان نهري "أردا" و"ماريتسا" اللذين يمران عبر أراضي البلدين.

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وقالت الخارجية البلغارية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إن المياه المحتجزة وراء أحد السدود على نهر "أردا" في جبال رودوب الشرقية ستفيض على الأرجح خلال الأيام المقبلة جراء هطول أمطار غزيرة.

وقالت بلغاريا إنها تتوقع ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه بنهر "ماريتسا" قرب مدينة سفيلنغراد البلغارية الواقعة على الحدود مع تركيا يومي الأربعاء والخميس.

وأعلنت السلطات البلغارية حالة الطوارئ في عدد من البلديات بعد هطول أمطار غزيرة راح ضحيتها رجل في بلدة تيتيفين البلغارية يوم الثلاثاء.

ويتدفق نهر "أردا" باتجاه الشرق حتى يصل إلى اليونان ثم يلتقي بنهر "ماريتسا" على حدود اليونان مع تركيا.

ويأتي هذا التحذير فيما تبذل أجهزة الطوارئ اليونانية جهودا مضنية للسيطرة على أكبر حرائق غابات تنشب في البلاد منذ سنوات.

المصدر: رويترز