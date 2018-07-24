 
مباشر

ترامب: مستعدون لعقد "صفقة حقيقية" مع إيران

أخبار العالم

ترامب: مستعدون لعقد
Globallookpress Ron Sachs / CNP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk6r

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد واشنطن لعقد ما وصفه بـ "صفقة حقيقية" حول برنامج إيران النووي.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أثناء اللقاء مع المحاربين القدامى في الحروب في الخارج: "سنرى ماذا سيحدث، لكننا مستعدون لعقد صفقة حقيقية، وليس مثل الصفقة التي عقدتها الإدارة السابقة، والتي كانت كارثية".

إقرأ المزيد
ترامب لروحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

ويأتي ذلك بعد تبادل التهديدات بين دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين، حيث حذر ترامب الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن طهران ستواجه عواقب خطيرة غير مسبوقة في حال استمرت بتهديد الولايات المتحدة.

من جهته دعا الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي إلى تجنب "اللعب بالنار"، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران ستكون "أم كل الحروب".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا