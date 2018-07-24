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أردوغان يرى روح هتلر والمعنيّ يرد

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أردوغان يرى روح هتلر والمعنيّ يردالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على تصريحات للأخير انتقد فيها يهودية الدولة في إسرائيل.

وقال نتنياهو: "أردوغان يذبح السوريين والأكراد، ويسجن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك.. الهجوم الذي شنه "الديمقراطي" الكبير أردوغان على قانون القومية، يشكل أكبر إطراء على هذا القانون".

وأضاف: "تتحول تركيا تحت حكم أردوغان إلى دكتاتورية مظلمة بينما إسرائيل تصون بشدة المساواة بين جميع مواطنيها قبل سن هذا القانون وبعده على حد سواء".

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتقد بشدة قانون يهودية إسرائيل، معتبرا أن إسرائيل هي الدولة الأكثر صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم بما لا يدع مجالا للشك.

وأضاف أردوغان في كلمته الثلاثاء أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يترأسه: لا فرق بين هوس هتلر بالجنس الآري، واعتبار الحكومة الإسرائيلية أن هذه الأراضي القديمة تعود لليهود فقط.

وأشار أردوغان إلى أن القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن اليهود فقط لهم حق تقرير مصير إسرائيل، يضفي شرعية على القمع.

وأضاف أن إسرائيل أظهرت نفسها "دولة إرهاب" بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية، وأن روح هتلر قد نفخت في بعض الإداريين الإسرائيليين.

ودعا الرئيس التركي العالمين الإسلامي والمسيحي، وكافة الدول ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين المؤمنين بالديمقراطية والحرية، إلى التحرك ضد إسرائيل.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، قانون "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، الذي ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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