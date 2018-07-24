عسكري سابق يقتل 6 أشخاص في باكستان

لقي ستة أشخاص، على الأقل، مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة إطلاق الرصاص من قبل ضابط عسكري متقاعد في منطقة تشافكال بإقليم البنجاب في باكستان.

وقالت الشرطة المحلية، إن الحادث وقع مساء الاثنين. وذكرت أن الجاني، محمد سعيد وعمره 50 عاما، قام وبدون أي سبب ظاهر ووجيه، بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية آلية، على زوار أحد المقاهي الواقعة بالقرب من منزله، وكذلك على المارة.

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وأكدت الشرطة، أن القاتل أقدم بعد ذلك على الانتحار. وقال شاهد عيان: "لم ينطق سعيد بأي كلمة، فقط واصل إطلاق الرصاص على كل من شاهده أمامه".

وتشير بعض وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الرجل كان يعاني، من اكتئاب حاد بسبب الطلاق.

ويجري التحقيق والتحري في الوقت الراهن لتحديد كل ملابسات وظروف هذه الجريمة المروعة.

المصدر: نوفوستي