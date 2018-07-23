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السلطات الفرنسية تحقق في تصريحات لبلحاج "المعادية"

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السلطات الفرنسية تحقق في تصريحات لبلحاج
Reuters Louafi Larbi
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كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أن سلفه مانويل فالس، قدم شكوى بشأن تصريحات صادرة عن علي بلحاج القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر.

وأكد كولومب أن التصريحات التي نقلها فالس لوكيل الجمهورية في فرنسا والمنسوبة لبلحاج، تتعلق بأقوال معادية للسامية وأخرى معادية للجمهورية الفرنسية.

وقال كولومب إن المادة 40 من القانون الفرنسي تفرض على قصر الإليزيه تبليغ وكيل الجمهورية بالقضايا التي تكون مشابهة لقضية بلحاج، الذي تحرك بشأنه وزير الداخلية السابق وأبلغ حول فيديوهات مس فيها بلحاج الدولة الفرنسية.

وجاء كلام  كولومب خلال إدلائه بشهادته اليوم الاثنين أمام اللجنة البرلمانية للرد على اتهامات بتستره على قضية اعتداء ألكسندر بينالا، مسؤول أمن الرئيس إيمانويل ماكرون، على متظاهرين والفيديو الذي وثق حادثة الاعتداء وأثار جدلا واسعا في فرنسا في الأيام الأخيرة.

المصدر: ALG24 + سبق برس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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