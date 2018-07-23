وقوع 1130 هزة أرضية في إيران خلال شهر

أفاد تقرير شهري صادر عن مركز تسجيل الزلازل في إيران، بأن 1130 هزة أرضية وقعت في البلاد خلال شهر، كان أشدها في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وسجل المركز الوطني 17 زلزالا، خلال الفترة ما بين شهري مايو ويونيو الماضيين، تزيد شدتها على 4.0 درجات على مقياس ريختر، وكانت ذروتها بقوة 5 درجات في شهر يونيو ببلدة راور في محافظة كرمان.

ووفقا لمركز المسح الجيولوجي الإيراني، فإن 3 محافظات هي كرمنشاه وكرمان وهرمزجان، اهتزت 41 مرة منذ مساء الأحد ولغاية صباح الاثنين، ما يشير إلى أن مركز الهزة يقع في هذه المحافظات الثلاث.

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وتشير طبيعة الزلزال إلى محوريته في المحافظات الثلاث، الأمر الذي يتطلب أن يكون المسؤولون في إدارة الأزمات أكثر دقة في التخطيط، لتفادي الإرباك والفوضى، كالذي جرى مع وقوع زلزال كرمنشاه العام الماضي.

وضرب زلزالان بقوة 5.7 و 5.9 درجة محافظتي هرمزجان وكرمنشاه، وفي الوقت ذاته سجل أكثر من 50 هزة ارتدادية في كرمنشاه، منها 9 قوتها أكثر من 3 درجات.

المصدر: فارس نيوز