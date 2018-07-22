عشرات الجرحى نتيجة زلزال وقع غربي إيران

ذكر التلفزيون الإيراني بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب غربي البلاد، وتسبب في إصابة 156 شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية، بعد ساعات من وقوع زلزالين في إقليم هرمزجان جنوبي إيران.

وأفاد مراسلنا في طهران، بأن 156 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة، ولحق الدمار بـ 54 وحدة سكنية بالكامل، كما شهدت 15 قرية انقطاعا للتيار الكهربائي بعد تضرر أسلاك الشبكة الناقلة.

من جهته، قال حاكم إقليم كرمنشاه الغربي هوشانغ بازواند: "تلقينا تقارير عن سقوط عشرات الجرحى، وتعمل فرق الإنقاذ على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الزلزالين الأولين ألحقا أضرارا بمبان في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن رئيس الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي قوله: "تشير التقارير إلى انهيار عدد من الأبنية والجدران، لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة".

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وتقع إيران بين أحزمة زلزال خطيرة، ووقعت فيها زلازل مدمرة في السنوات الماضية.

وهز زلزال قوته 7.3 درجة غربي إيران، في نوفمبر الماضي، وأسفر عن سقوط 620 قتيلا على الأقل وآلاف المصابين.

المصدر: رويترز