ميركل تعلق على اعتزال مسعود أوزيل

امتدحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، اللاعب الألماني ذا الأصول التركية، مسعود أوزيل، ووصفته باللاعب الرائع، معربة عن احترامها قراره الاعتزال دوليا.

وجاء ذلك في تصريحات نقلتها مجلة "شبيغل" الألمانية، عن أورليكا ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، والتي تحدّثت بدورها نيابة عن ميركل.

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وقالت ديمر إن ميركل تقدّر مسعود أوزيل بشدة.

وتابعت نقلا عن المستشارة الألمانية قولها: "أوزيل لاعب كرة قدم رائع، وقدم الكثير للمنتخب الألماني".. "أوزيل اتخذ قرارا يجب أن يحترم، والمستشارة تحترم قراره".. "الرياضة تساهم كثيرا في اندماج المهاجرين في ألمانيا، وبلادنا متعددة الثقافات، وإدماج السكان المنحدرين من أصول مهاجرة مهمة أساسية للحكومة الفيدرالية".

ولفتت إلى وجود نحو 3 ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا، واندمجوا بشكل جيد.

وأعلن أوزيل، لاعب "أرسنال" الإنجليزي، الأحد، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، والبروباغندا في الإعلام الألماني ضده، فضلا عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مايو الماضي.

المصدر: وكالات + مجلة "شبيغل"