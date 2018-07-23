بوكو حرام تهاجم مسجدا في نيجيريا وتقتل 8 أشخاص

قتل 8 أشخاص وجرح 5 آخرون في نيجيريا، عقب تفجير انتحاري داخل مسجد أثناء صلاة الفجر، في بلدة كوندوغا بولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وقال إبراهيم ليمان من القوات المدنية إن "سبعة من الضحايا قتلوا في المسجد فيما توفي آخر في طريقه إلى مستشفى مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو"، مرجحا أن المهاجم في أوائل العقد الثالث من العمر.

وأفاد شاهد عيان، بأنه كان في طريقه إلى المسجد حين وقع التفجير وقد ساهم في إنقاذ الضحايا بمساعدة عناصر القوات المدنية، وقال: "أخرجنا 7 جثث و6 جرحى، أحدهم توفي في طريقه إلى المستشفى"، وأوضح أن الانتحاري تسلل بين المصلين كواحد منهم، وأنه "لم يكن هناك سبيل على الإطلاق لاكتشافه".

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ويأتي الهجوم رغم تأكيد الجيش وحكومة نيجيريا، أنهما على وشك دحر جماعة "بوكو حرام"، التي بدأت تمردها في العام 2009.

من جهته، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، مطلع الشهر الحالي إن "أقصى شمال شرق نيجيريا دخل مرحلة استقرار ما بعد النزاع، على الرغم من استمرار هجمات الجماعة المتطرفة".

وأسفرت الهجمات المستمرة للجماعة المتطرفة عن تدمير منطقة شمال شرق البلاد، وقتل بسببها 20 ألف شخص على الأقل، كما هجّر أكثر من مليونين و600 ألف شخص.

المصدر: أ ف ب