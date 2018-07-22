بوكو حرام تذبح 18 شخصا وتسبي 10 نساء جنوب شرقي النيجر

أعلن مصدر أمني نيجري الأحد مقتل 18 شخصا على الضفة التشادية من بحيرة تشاد على أيدي مسلحين الخميس الماضي، مؤكدا أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، إن "مسلحي بوكو حرام هاجموا قرية في جنوب دابوا" الواقعة على بحيرة تشاد والقريبة من النيجر الخميس وذبحوا 18 شخصا وجرحوا شخصين آخرين وخطفوا عشر نساء".

وكان جيش النيجر أعلن مساء السبت أنه "قتل عشرة إرهابيين" بعدما صد هجوما على أحد مواقعه شنته جماعة بوكو حرام الخميس في جنوب شرق النيجر.

ويعود آخر هجوم لبوكو حرام على الجانب التشادي من بحيرة تشاد إلى مايو 2018، حيث قتل فيه ستة أشخاص معظمهم من قوات الأمن في بلدة غابالامي غي إحدى جزر بحيرة تشاد.

المصدر: أ ف ب