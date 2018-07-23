صحفي فوكس نيوز يختار قضاء الإجازة في روسيا بعد لقاء بوتين

وصل مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية كريس ووليس الذي أجرى مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى روسيا ترافقه عائلته، وذلك لغرض الاستجمام والسياحة.

ونقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن ووليس قوله: "لم يكن لدي شك تقريبا وفكرت مليا وقلت لنفسي، ولم لا؟".

وخلال الرحلة زار الصحفي مع عائلته موسكو وبطرسبورغ وذكر أن المارة كانوا يتعرفون عليه في الشوارع الروسية.

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وأضاف: "لم يكن هناك أي ما يدل على نفورهم مني أو ما شابه ذلك".

وفي 16 يوليو أدلى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بحديثين منفصلين لقناة فوكس نيوز في ختام قمتهما في هلسنكي.

وخلال المقابلة التلفزيونية، قاطع الصحفي الأمريكي الرئيس بوتين عدة مرات، وهو ما دفع الرئيس الروسي، للرد عليه بصرامة قائلا: "إذا كانت إجاباتي لا تعجبك، فقل لي لألتزم الصمت.. أما إذا كنت تريد أن يصل رأيي إلى مسامع الأمريكيين فتحلى بالصبر ولو قليلا".

المصدر: وكالات