زعيمة حزب معارض في تركيا تستقيل من منصبها

أعلنت زعيمة "الحزب الصالح" المعارض في تركيا ميرال أكشينار، وهي مرشحة رئاسية سابقة، استقالتها من منصبها بعد اجتماع طارئ للحزب.

وأسست أكشينار، وهي كذلك وزيرة داخلية سابقة ومشرعة عن حزب الحركة القومية، "الحزب الصالح" العام الماضي، عقب انفصالها عن الحزب القومي الذي يدعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

واعتبرت أكشينار قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي، أكبر تحد لأردوغان يمكن الوثوق فيه والتعويل عليه، إلا أن مرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجيه "سحب البساط من تحت قدميها".

ودعت أكشينار إلى مؤتمر طارئ ينتخب فيه الحزب الصالح زعيما جديدا، بعد اجتماع دام يومين لمسؤولي الحزب بهدف تقييم نتائج الانتخابات.

Partimizin Çalıştayında dün Türk Milleti'nin nadide değerlerinden, çok kıymetli hocamız Sayın İskender Öksüz'ün konferasındaydık.

Çok feyz aldığım Hocamıza, bizleri aydınlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/YczrTnJvSt — Meral Akşener (@meral_aksener) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

وكتبت أكشينار على "تويتر": "عملا بالسلطة التي خولها لي النظام الأساسي للحزب، قررت أن أدعو إلى مؤتمر مع إجراء انتخابات.. لن أترشح في المؤتمر.. أتمنى النجاح لزملائي الذين سيترشحون".

Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

ويأتي القرار في أعقاب انتقادات متزايدة لأكشينار داخل الحزب فيما يتعلق بأداء حزبها في الانتخابات.

المصدر: رويترز