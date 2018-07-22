الآلاف يحتجون على موقف حلفاء ميركل من الهجرة

شارك الآلاف في مدينة ميونيخ الألمانية في مسيرة حاشدة احتجاجا على الموقف المتشدد لحلفاء المستشارة أنغيلا ميركل البافاريين من الهجرة، قبل 3 أشهر من انتخابات ستجرى في ولاية بافاريا.

وقال منظمو المسيرة في بيان إنهم "يحتجون على السياسات غير المسؤولة المثيرة للانقسام، والتي يتبناها قادة في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحاكم في بافاريا، وحليف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل".

وأشار المحتجون بالاسم إلى زعيم الحزب ووزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر، وقالوا إنهم يحتجون على "سياسات التخويف" ودفع المجتمع نحو اليمين.

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ودعت أحزاب وجماعات للمشاركة في هذه الاحتجاجات، منها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب اليساري وعدد من منظمات المجتمع المدني وجماعات تتبع الكنيسة ومتطوعون يعملون مع اللاجئين.

ووصف حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي على "تويتر"، الاحتجاج بأنه "تحريض سياسي".

Bayern lässt sich nicht verhetzen! Wir verwahren uns gegen politische Hetze und rufen alle zu politischem Anstand auf. Die Menschen in Bayern wissen, was sie an der CSU haben. #ausgehetztpic.twitter.com/RloNNH9RIq — CSU (@CSU) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

ويمثل الاحتجاج إشارة جديدة إلى تراجع شعبية الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بعدما بلغت نسبة التأييد للحزب في الولاية، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "إنفراتيست" الأسبوع الماضي، 38 في المئة.

المصدر: رويترز