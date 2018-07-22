"المخادعان" الروسيان يتوصلان إلى برنامج أمريكي للمعارضة الروسية

توصل "المخادعان" الروسيان "فوفان" و"لكزس"، خلال اتصال هاتفي انتحلا فيه شخصية وزير التعليم البولندي، إلى برنامج جامعة ييل الأمريكية العريقة، المخصص لإعداد أفراد المعارضة الروسية.

وفي مكالمة هاتفية أجراها المخادعان فلاديمير كوزنيتسوف "فوفان" وأليكسي ستولياروف "ليكسوس" مع نائب مدير برنامج World Fellows بجامعة ييل، تيموتي ستامب، تعرفا على البرنامج الذي سيخوضه في شهر أغسطس القادم، المعارض الروسي ليونيد فولكوف، وهو رئيس فريق أليكسي نافالني.

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وكما يتبين من تسجيل الفيديو الذي نشره فوفان وليكسوس في صفحتهما على موقع يوتيوب، فقد تحدث ستامب عن الموضوعات التي سيدرسها المعارض الروسي، مشيرا إلى أن فولكوف سيدرس في كليتي الحقوق والإدارة.

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واجتاز نافالني التدريب في جامعة ييل، قبل أن يبدأ في تنظيم نشاطات غير مصرح بها في روسيا.

وذكر نائب مدير World Fellows، أن 15 شخصا فقط قبلوا لخوض البرنامج من بين آلاف الساعين للدخول فيه، وقبل فولكوف في البرنامج بناء على توصية من نافالني.

وتوقع ستامب أن يصبح الطالب الجديد فولكوف "ثوريا بدرجة عالية".

المصدر: وكالات