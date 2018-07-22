تفجير قرب مطار كابل تزامنا مع عودة نائب الرئيس الأفغاني

وقع تفجير ضخم بالقرب من مطار العاصمة الأفغانية كابل، عقب وصول الجنرال عبد الرشيد دوستم نائب الرئيس الأفغاني إلى البلاد، بعد قضائه عاما في المنفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي: "التفجير وقع بالقرب من بوابة المطار، حيث كان يحتشد مؤيدو دوستم بانتظار خروجه".

وأظهر التلفزيون المحلي لقطات لوصول نائب الرئيس الأفغاني إلى مكتبه عقب التفجير بوقت قصير.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، السبت، أن نائب الرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دوستم، سيعود إلى البلاد لاستئناف مهام منصبه بعد مرور أكثر من عام على وجوده في المنفى.

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وقال هارون شاخنسوري إن "دوستم سيعود اليوم الأحد عبر إحدى رحلات الطيران، وسينظم له استقبال رسمي"، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الاتهامات بحقه عبر القضاء وبصورة مستقلة.

المصدر: رويترز