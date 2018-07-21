نائب الرئيس الأفغاني يعود من المنفى

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، أن نائب الرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دوستم، سيعود إلى البلاد لاستئناف مهام منصبه بعد مرور أكثر من عام على وجوده في المنفى.

وقال هارون شاخنسوري إن "دوستم سيعود يوم الأحد عبر إحدى رحلات الطيران، وستنظم له مراسم استقبال رسمي"، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الاتهامات بحقه عبر القضاء وبصورة مستقلة.

وأضاف: "السلطات القضائية هي المعنية بالشؤون القانونية".

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وتأتي عودة دوستم، الذي غادر البلاد العام الماضي وسط مزاعم بارتكابه انتهاكات جنسية وجرائم تعذيب، بعد احتجاجات تخللتها أحداث عنف من جانب مؤيديه في شمال أفغانستان، عقب اعتقال قائد إحدى الجماعات المسلحة الموالية له.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون أفغان، على أن المفاوضات بشأن عودة دستم جارية منذ أسابيع.

وأشارت مصادر محلية مطلعة، إلى أن "اعتقال قائد الجماعة المسلحة نظام الدين قيصري، جاء عقب خلاف عنيف مع مسؤولي الأمن في إقليم فارياب شمالي البلاد"، مؤكدة أنه لا يزال قيد التحقيق معه فيما تتواصل ملاحقة باقي قادة الجماعة المتهمين.

المصدر: رويترز