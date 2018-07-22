كازاخستان.. شخصية شهيرة جديدة تقضي طعنا

اهتزت كازاخستان مجددا لجريمة دامية مدوية، سقطت ضحيتها شخصية مشهورة ثانية في الجمهورية.

وذكرت الأنباء، أن الممثل المحلي المشهور دانيار عليمبايف توفي الليلة الماضية متأثرا بجروحه إثر تعرضه للطعن في ساقه.

وأفاد أصدقاء الشاب المغدور، بأن الحادث وقع في أحد البارات في مدينة أكتاو الكازاخية، حيث حدثت مشاجرة بين عدد الشبان، أصيب خلالها دانيار بطعنة في ساقه، رغم أنه لم يكن له علاقة في ما حدث.

ونقل دانيار إثر إصابته إلى المستشفى حيث فارق الحياة نتيجة النزيف الذي تعرض له وفقدانه كميات كبيرة من الدم.

وتؤكد الشرطة، أنها اعتقلت ثلاثة من المتورطين، وجميعهم من سكان المنطقة.

ونال دانيار عليمبايف، شهرته من خلال مشاركته في برامج KVN- وهي مسابقات تلفزيونية فكاهية تتنافس فيها فرق من مختلف الجامعات والمعاهد العليا التعليمية من مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتي.

ويبلغ دانيار عليمبايف، من العمر 32 عاما، وهو متزوج وأب لـ4 أطفال.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من تشييع جثمان بطل التزلج على الجليد الكازاخستاني دينيس تين، الذي قتل طعنا أيضا على يد شخصين كان يحاول منعهما من سرقة مرايا سيارته في أحد شوارع العاصمة الكازاخية السابقة، مدينة الماتا.

المصدر: وكالات