إيران.. اعتقال زعيم مافيا تهرب المخدرات

أعلن مسؤول في السلطة القضائية اعتقال مواطن باكستاني يتزعم إحدى مافيات تهريب المخدرات في محافظة كرمان جنوبي إيران، فضلا عن حجز مبالغ مالية تعود للمهربين.

وقال قاضي التحقيق في محافظة كرمان حميد كرامي إن "أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال مواطن باكستاني يتزعم واحدة من كبريات عصابات تهريب المخدرات في المحافظة، وحجز مبلغ 5 مليارات تومان (الدولار 4200 تومان)، كانت مودعة في الحسابات المصرفية للمهربين".

وأضاف: "فتح 11 ملفا حول غسيل الأموال في دائرة القضاء بالمحافظة، ومصادرة ممتلكات وأموال أكثر من 22 من كبار المهربين كانوا تحت المراقبة، وذلك بأمر من القضاء".

وأشار كرامي إلى أنه وفي غضون الشهر الماضي، فإن الإدارة العامة للأمن في كرمان كشفت الحسابات المصرفية لأعضاء في عدة عصابات كبيرة لتهريب المخدرات كانت تمارس نشاطاتها منذ سنوات في منطقة تقع جنوب شرق البلاد.

المصدر: أنباء فارس