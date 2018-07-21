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البنتاغون يؤيد دعوة ترامب بوتين لزيارة الولايات المتحدة

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البنتاغون يؤيد دعوة ترامب بوتين لزيارة الولايات المتحدة
Reuters JORGE SILVA
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
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أيد جون رود نائب وزير الدفاع الأمريكي، دعوة الرئيس دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الولايات المتحدة.

وقال ردو خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "تبادل الخبرات والمناقشات الصريحة بين قادتنا هي ما ينبغي القيام به.. أعتقد أن هذا أمر طبيعي وعملي".

وشدد نائب وزير الدفاع الأمريكي، أن روسيا تعتبر لاعبا مهما على الساحة العالمية.

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وطلب ترامب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون توجيه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن الخريف المقبل، مشيرا إلى أن مناقشة الزيارة قد بدأت.

وجاء ذلك عقب أيام من أول قمة بين الرئيسين في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو الجاري، ناقشا خلالها العلاقات الروسية - الأمريكية وقضايا دولية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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