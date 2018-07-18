ترامب: روسيا لا تستهدفنا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لا تستهدف الولايات المتحدة، كما تحدث عن "شدة" سياساته تجاه روسيا.

ورد ترامب بـ "لا" على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كانت روسيا تواصل "التدخل" في الشؤون الأمريكية برأيه.

كما قال ترامب إنه "لم يكن هناك رئيس أمريكي أكثر شدة تجاه روسيا". وتابع: "أنظروا إلى الأرقام وأنظروا إلى ما قمنا به، والعقوبات والسفراء غير الموجودين الآن هناك وما حدث في سوريا أخيرا ويا للأسف"، دون أن يوضح ما يقصده بشأن سوريا.

وتتناقض تصريحات ترامب مع استنتاجات الأجهزة الأمنية الأمريكية التي تتحدث عن عزم روسيا التدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكية، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة.

وتعرض ترامب في لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يوليو، لانتقادات شديدة من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي، سواء من حزبه الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي.

واعتبر أعضاء الكونغرس أن مواقف ترامب أمام بوتين كانت "ضعيفة". كما أزعجتهم تصريحات ترامب بشأن ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، حيث شكك ترامب في استنتاجات التحقيق الأمريكي.

المصدر: وكالات