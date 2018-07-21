خامنئي يجدد التهديد بوقف تصدير النفط من المنطقة

لوح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي مجددا بعزم بلاده على منع تصدير نفط المنطقة في حال منع من تصدير النفط الإيراني، مؤكدا أن طهران لا ترى فائدة في إعادة التفاوض مع واشنطن.

وقال خامنئي خلال استقباله اليوم السبت في طهران مسؤولي وزارة الخارجة الإيرانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية، إن تصريحات الرئيس حسن روحاني الأخيرة بأنه "في حال منع إيران من تصدير النفط سيتم منع تصدير نفط المنطقة بأكملها" هامة وتعبر عن سياسة ونهج إيران.

واتهم خامنئي الولايات المتحدة بالسعي لاستعادة مواقعها ومكانتها في إيران التي كانت قبل الثورة، معتبرا أن واشنطن "لن ترضى بأقل من ذلك".

وأضاف المرشد الأعلى أن معارضة واشنطن للقدرات النووية الإيرانية ونفوذ إيران الإقليمي ناتجة عن عدائها للنظام الإسلامي في البلاد، مؤكدا أن حضور إيران الإقليمي جزء من عناصر قوتها وأمنها.

وحسب خامنئي، فإن التعويل على العلاقات مع الولايات المتحدة كوسيلة لحل مشاكل البلاد "خطأ جلي"، فهناك العديد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تجمعها علاقات مع أمريكا، لكنها ما زالت تواجه مشاكل كثيرة.

وحذر خامنئي من مغبة الاعتماد على "حديث وتوقيع الأمريكيين"، معتبرا أن "التفاوض مع هؤلاء لن يجدي نفعا".

ودعا الزعيم الإيراني إلى تجنب وقف المفاوضات مع الأوروبيين، مشيرا مع ذلك، إلى أنه "لا ينبغي إيقاف عجلة الاقتصاد بانتظار حزمة المقترحات الأوروبية".

المصدر: RT + وكالات