الحكم بإعدام ملكة جمال كينيا (صور)

أصدرت محكمة كينية، اليوم السبت، حكما بالإعدام على ملكة الجمال، وورث كاماندي، بعد إدانتها بقتل صديقها بـ25 طعنة بسكين.

وروث كاماندي هي إحدى ملكات الجمال الكينيات، تبلغ من العمر 24 ربيعا، اختيرت أجمل نزيلة في السجون الكينية بعدما اعتقلت بتهمة قتل صديقها فريد محمد، عمداً، سنة 2015 وتنتظر تنفيذ الحكم الصادر بحقها.

Reuters Thomas Mukoya

وقالت قاضية المحكمة العليا جيسي ليسيت: "أريد أن يعرف الشباب أنه ليس من المقبول قتل أي شخص في هذا العالم، وأن القتل جرم لا يغتفر".

وأوضحت القاضية أن كاماندي لم تظهر أي ندم على جريمتها العنيفة، ودافعت عن نفسها بكل قناعة من دون أي مبرر منطقي.

Reuters Thomas Mukoya

من جانبها رحبت عائلة الضحية بالحكم الصادر بحق كاماندي، داعية إلى ضرورة أن ينال كل مجرم عقاب ما يقترفه.

المصدر: وكالات