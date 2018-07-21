"فارك" تلج البرلمان الكولومبي

نال المقاتلون السابقون في جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" مقاعدهم في مجلس شيوخ بلادهم ضمن اتفاق أنهى حربا استمرت خمسين عاما بين "فارك" والحكومة في كولومبيا.

ودخل مقاتلو "فارك" السابقون المجلس الأدنى في برلمان بلادهم، وهو الكونغرس وأدوا اليمين بشكل جماعي مع الأعضاء الآخرين في مجلسي البرلمان.

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وبموجب اتفاقية السلام لعام 2016 بين "فارك" والحكومة، شكلت "فارك" حزبا سياسيا وتم منحه خمسة مقاعد في كل من مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا، والمجلس الأدنى في البرلمان والذي يضم 172 عضوا حتى عام 2026.

المصدر: أ ف ب