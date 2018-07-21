قصة نيجيريين خدعهم أبناء جلدتهم وأرسلوهم إلى مونديال روسيا "للعمل"!

تمكن 165 نيجيريا ممن تعرضوا للاحتيال خلال المونديال من مغادرة روسيا والعودة إلى وطنهم بعد شهر من اللوعة، حيث باعهم مواطنوهم بطاقات المشجعين على أنها تراخيص عمل وإقامة في روسيا.

وقال موقع Championat.com، إن المشجعين المذكورين، أمضوا أسبوعا في بيوت رفاقهم من المشجعين وعلى نفقة قنصلية نيجيريا في روسيا، وقامت مجموعة من النشطاء بتزويدهم بالطعام.

وقالت منسقة الحركة الاجتماعية الروسية "التيرناتيفا" المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر: "الأمر لم ينته عند ذلك، لأننا لا نزال نستقبل المزيد من المخدوعين من المشجعين النيجيريين".

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وشددت على أن المشجعين تعرضوا لجريمة نصب في وطنهم، حيث باعهم محتالون بطاقات Fan ID وأكدوا لهم أن هذه البطاقات تسمح لهم بالعثور على عمل خلال مونديال روسيا-2018.

ولكن خيبة الأمل كانت تنتظرهم هناك، وبسبب شح المال لم يتمكنوا من العثور على مكان للإقامة في روسيا وشراء تذاكر العودة، كما لم تتمكن السلطات الروسية من إبعادهم لأن "هوية المشجع" تسمح لهم بالبقاء داخل روسيا حتى 26 يوليو الجاري.

المصدر: لينتا رو