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الشرطة الروسية تعيد لصحفي نيجيري حقيبته الضائعة (فيديو)

22 يونيو 2018 | 15:55 GMT
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أعاد قسم شرطة مدينة فولغوغراد خلال زمن قياسي لصحفي نيجيري حقيبة أضاعها خلال إقامته في المدينة لتغطية مباراة منتخب بلاده أمام آيسلندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال روسيا.

وقال الصحفي النيجيري إن الحقيبة ومحتوياتها عادت بالكامل دون أي نواقص، خلال ساعة ونصف من لحظة فقدانها، وكانت بالنسبة له مسألة حياة على حد وصفه وتتضمن كاميرا ونقودا وبطاقات طائرة ووثائق هامة، ولا يذكر أين بالضبط أضاع الحقيبة.

ووجد أحد سكان مدينة فولغوغراد الحقيبة على مقعد خشبي في إحدى الشوارع الرئيسية وقام بتسليمها لأقرب مركز شرطة.

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وفرح الصحفي النيجيري كثيرا عند اتصاله بالشرطة وإخطارهم بفقدانه حقيبته ليفاجئ بجواب الشرطة بأن الحقيبة لديهم ولا داعي للقلق.

وتستضيف مدينة فولغوغراد اليوم الجمعة مباراة مثيرة تجمع المنتخب النيجيري بنظيره الآيسلندي عند الساعة الـ18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وسترسم نتيجة المباراة ملامح المنتخب الذي يمكن أن يرافق كرواتيا للدور الثاني عن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الأرجنتين.

المصدر: ntv.ru

أليكسي اسبر

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