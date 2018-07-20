استخباراتي أمريكي كبير ينفي تسجيل حوار ترامب بوتين الثنائي

صرح مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس بأن محادثة الرئيسين الأمريكي والروسي الثنائية خلال قمتهما في هلسنكي، لم يتم تسجيلها، وأنه ليس على دراية بتفاصيل حديثهما.

وقال كوتس لقناة "إن بي سي" أمس الخميس، إنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على انفراد، لأن لقاء من هذا القبيل كان له أن "يثير القلق" لدى الأجهزة المختصة، حيث "لا يجري تسجيله" ويحضره مترجمان اثنان فقط.

ولم يستبعد كوتس أن يكون الجانب الروسي قد سجل اللقاء "بشكل سري"، وأضاف أن "مثل هذا الاحتمال قائم دوما".

وفي وقت سابق، شكّك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال حديث تلفزيوني، في إمكانية نشر تسجيل المحادثات التي أجراها ترامب مع بوتين في هلسنكي في 16 يوليو، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة الشهر الماضي.

وجاءت هذه التصريحات وسط دعوات أطلقها بعض الديمقراطيين في الكونغرس، طالبت باستدعاء مترجمة ترامب التي حضرت اجتماعه الثنائي مع بوتين، للاستماع إلى إفادتها وتبديد المخاوف حول "تواطؤ" ترامب المفترض مع بوتين على حساب مصالح أمريكا.

المصدر: وكالات